エスネットワークスは急伸し一時ストップ高の１４０７円に買われている。１７日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を３９億３６００万円から４４億円（前期比２８．７％増）へ、営業利益を４億円から６億円（同９６．１％増）へ、純利益を２億４５００万円から３億７０００万円（同７０．５％増）へ上方修正したことが好感されている。 連結子会社パラダイムシフトグループが営業投資