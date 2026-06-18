ステムリムが続伸している。１７日の取引終了後に、塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチド（Ｓ－００５１５１）を利用した軟骨疾患に対する新規治療に係る用途特許について、オーストラリアで特許登録されることとなったと発表しており、好材料視されている。 同特許は大阪大学と出願したもので、レダセムチドの適応範囲の拡大を目的としたもの。今回の特許成立により、オーストラリ