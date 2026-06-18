「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、Ｕｍｉｏｓが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １８日の東京市場で、Ｕｍｉｏｓは冴えない動き。５月１２日に年初来安値１１８９円をつけたあとの戻りが鈍いことが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社は５月１１日に２７年３月期通期の連結業績予想を公表し、純利益が前期比３２．４％減の１５０億円にとどまる