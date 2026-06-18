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【北中米W杯グループリーグ第1節】(トロント)ガーナ 1-0(前半0-0)パナマ<得点者>[ガ]ケイレブ イレンキ(90分+5)<警告>[ガ]ケイレブ イレンキ(16分)[パ]セサール ブラックマン(72分)、カルロス ハーヴェイ(90分+9)観衆:42,942人└均衡を破った後半AT5分劇的弾!!ガーナがパナマを破って白星発進