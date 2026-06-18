[6.17 W杯L組第1節 ガーナ1-0パナマ トロント]ワールドカップ北中米大会のグループL第1節で、ガーナ代表がパナマ代表を1-0で下した。第2戦でガーナはイングランド、パナマはクロアチアと対戦する。2大会連続5回目の出場となるガーナと、2大会ぶり2回目の出場となるパナマのマッチアップ。ともにイングランド、クロアチアと同組を戦うだけに、ともに勝ち点3のほしい一戦になった。試合は互角の展開になった。ただ大会前から負