[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](メキシコシティ)※11:00開始<出場メンバー>[ウズベキスタン]先発GK 1 ウトキル ユスポフDF 2 アブドゥコディル・フサノフDF 5 ルスタム アシュルマトフDF 18 アブドゥラー アブドゥラエフMF 6 アクマル モズゴヴォイMF 7 オタベク シュクロフMF 11 オストン ウルノフMF 13 シェルゾド ナスルラエフMF 22 アボスベク ファイズラエフMF 24 ベフルズ カリモフFW 14 エルドル・ショムロドフ