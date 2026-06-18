栄養ドリンクに含まれる成分は、カフェインだけではありません。タウリンや生薬成分など、複数の成分が肝臓でまとめて代謝されることをご存じでしょうか？毎日の習慣的な摂取が肝臓にどのような負担をかけうるのか、また生薬成分が引き起こす可能性のある「薬物性肝障害」について、成分の働きとともにご紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療