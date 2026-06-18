【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の井上和と令和ロマンの松井ケムリが、映画『トイ・ストーリー5』（7月3日全国公開）に日本版声優として出演することが発表された。 ■冒険を助けてくれる新キャラクター おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作『トイ・スト&#