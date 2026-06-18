プロ野球・巨人のライデル・マルティネス投手が17日、巨人と基本契約の合意に至った元チームメートの小笠原慎之介投手について、「まさかジャイアンツで一緒にやるとは全く予想もしていなかったので、すごくうれしいです」と笑顔を見せました。「本当にうれしい。一日でも早く、1軍で一緒に戦えれば。常に明るく、チームメートから信頼される選手なので、すぐになじむと思います」小笠原投手とはテレビの対談を経て、かなり仲がよ