俳優の鈴木福（22）の妹で、女優の鈴木夢（19）が17日、自身のインスタグラムを更新。留学先の韓国で、兄不在の誕生日会を行ったことを明かした。「最近の詰め合わせ」とつづり、複数の写真を投稿。現在、韓国に留学中だが、「ソチョンの街並みがとっても好きおしゃれなカフェやお店が多かったり、建物や壁も可愛い」とつづった。「身長は153cm私の朝ごはん」と自身の身長も告白。「めっちゃおいしかったラーメンとぷり