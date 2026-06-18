広島の平川蓮外野手が１７日に広島市内の病院で右手有鉤骨骨折にタイする骨片摘出術を行った。球団トレーナーが明かした。１９日から大野練習場でリハビリを開始する。平川は１３日・楽天戦に「８番・右翼」で先発出場。２打席連続空振り三振に倒れて迎えた６回１死での第３打席でも空振り三振。その際に右手首を痛め、６回の守備から交代していた。平川はここまで２９試合に出場して打率・１８６、１本塁打、１１打点だった