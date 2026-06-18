イラン国旗が描かれた看板の前を走る車=15日、イラン首都テヘラン/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）米政府は17日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の全文を明らかにした。米政府高官が14項目からなる文書を読み上げた。この文書には、ホルムズ海峡の再開、イランに対する一部金融制限の緩和に関する規定が明記されているほか、今後の協議でイランの核開発計画に対処するための想定事項が盛り込まれている。タイトルは「アメリカ合