漫画家の瀧波ユカリ氏が１６日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、道で年配の男性が女性を怒鳴りつけているところに出くわしたといい、そのときに自分が起こした行動を振り返った。この日は、行動する傍観者という意味の「アクティブバイスタンダーを学ぶ夜」と題して、著名人が自身の体験談を明かした。その中で瀧波氏は「道を歩いていたら、おじいさんが女性にすごい怒鳴っている場面に遭遇した」と切り出