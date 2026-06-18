夏の海開きを前に、警察庁は2025年1年間に海や川などでの水の事故で742人が死亡し、18人が行方不明になったと発表しました。警察庁によりますと、2025年におきた水の事故は1426件で、前の年より109件減りました。水難者は1599人で、このうち死者は742人、行方不明者は18人であわせて760人に上っています。都道府県別で、発生件数が最も多かったのは東京都の131件で次いで沖縄県が114件、兵庫県が77件となっています。また、死亡・