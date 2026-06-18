【ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～】 近日配信予定 価格：2,970円 SNKは、NEOGEOプレミアムセレクションの追加タイトルとして、Windows用対戦格闘ゲーム「ニンジャマスターズ ～覇王忍法帖～（以下、ニンジャマスターズ）」をSteamにて近日配信する。価格は2,970円。 1996年にSNKからアーケード向けにリリ