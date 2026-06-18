ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に先発し、６回を７安打４失点、５三振２四死球で７勝目（２敗）を挙げた。血染めの激投で打者２７人に９１球で、最速１０１マイル（約１６２・５キロ）をマーク。防御率１・４７。６回には代打で出場して遊ゴロに倒れた。チームは５―４で勝って３連勝。試合後の大谷の一問一答は以下の通り。――感触は良かったか。５回はどうだ