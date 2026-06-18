高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演する7月17日配信スタートのPrime Originalドラマ『犯罪者』より、物語を大きく動かしていく追加キャスト第2弾が発表。青木崇高、MEGUMI、マギー、ダンカン、佐野玲於、岩城星那（LIL LEAGUE）の出演が明らかになった。【写真】交錯する人間関係を一挙整理！Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警