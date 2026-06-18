韓国映画『顔 −かお−』のヨン・サンホ監督と主演のパク・ジョンミンが、7月29日に来日舞台挨拶を実施することが決定。あわせて、場面写真が一挙解禁された。【動画】「その顔を、覗く勇気はありますか？」『顔 −かお−』本予告本作は、『新感染ファイナル・エクスプレス』で知られるヨン・サンホ監督が、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したサスペンス・ミステリー。生まれつき目が見えないハンデ