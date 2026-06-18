米スポーツメディアが報道サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）により、中継放送局は多額の広告収入を得ることに成功したようだ。米メディアはその詳細を伝えている。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「W杯の放送局はいかにして給水ブレイクを活用しているのか？そして、それらは定着する可能性があるのか？」との見出しで記事を掲載。導入背景や具体的な広告