フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１８日、伝説の“キング・オブ・ポップ”であるマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」が大ヒット上映中であることを伝えた。番組では、同作でマイケルを演じた甥（おい）っ子、ジャファー・ジャクソンと幼少期を演じたジュリアーノ・ヴァルディをインタビューした。スタジオで同作を見たＭＣの「バナナマン」設楽統は「凄いで