元モーニング娘のメンバーでタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、海外ショットをアップした。希空は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「韓国で爆買い念願のＢＨＣチキン食べた、、」と記し、韓国でのショットを複数枚アップした。肩が開いた白のトップスにデニム、サングラスをかけた姿で、両手に大量のショッピングバックを持ったショット。髪はツインテールに結び、