ガーナが1-0で勝利北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日に大会7日目を迎えた。グループLの初戦でガーナ代表とパナマ代表がカナダのトロントスタジアムで対戦。試合は後半アディショナルタイムにガーナが劇的なゴールを決めて、大会白星発進を決めている。2大会ぶりのW杯出場となったパナマ（FIFAランク34位）と2大会連続5度目のW杯出場となったガーナ（同73位）の試合は、雨の中で行われた。W杯開幕の2か月前に監督交