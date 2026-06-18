18日未明、福岡市東区の市営住宅の一室で、住人の女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、36歳の女が逮捕されました。刺された女性は搬送先の病院で死亡が確認され、警察は容疑を殺人に切り替えて調べる方針です。2人は友人関係だということです。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、福岡市城南区に住む職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）です。警察によりますと、藤本容疑者は18日午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営住