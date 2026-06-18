明日19日(金)は晴れ間が出て、近畿や東海など真夏のような暑さになる所があるでしょう。20日(土)以降は極端な暑さはなく、関東や東北の太平洋側を中心に平年を下回る気温の所もあり、気温の変化に注意が必要です。服装でうまく調節してください。19日は真夏の暑さも週明けは東北でヒンヤリこの先は、沖縄や北海道では晴れる日が多いでしょう。一方、九州から東北は梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、北陸や東北もいよ