韓国の50代男性が生きているカメの甲羅にペンキで願い事を書いて放流していたことが分かった。17日に放送されたJTBC『事件班長』では、先月11日に慶尚南道（キョンサンナムド）のある海水浴場を散歩中、甲羅に特異な模様のカメを発見したというAさんのエピソードが紹介された。Aさんは「模様が本当に奇妙だな」と言いながら近づいたが、よく見るとカメの甲羅にペンキで落書きがされていたという。カメの甲羅には人名や年齢、住所、