「大根売りの妹」とも噂される低い身分から、3代将軍・家光に見初められ大奥の頂点へと登り詰めた桂昌院。「玉の輿」の語源にもなったシンデレラは、なぜ息子の5代将軍・綱吉の時代に「悪名高き毒婦」として民衆の不満の矛先となってしまったのか？ライターの小林明氏の新刊『毒婦の日本史』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty