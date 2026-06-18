厨房がない。店員もいない。なのに、そばが出てくる--。JR上野駅11・12番ホームに静かに佇む「セルフ駅そば」は、見慣れた駅そばの常識をひっくり返す存在だ。【画像】セルフ自販機で注文した「たぬきそば」がコチラ。予想を上回るクオリティだった。人件費と食材費が同時に上がり続けるいま、この“無人店舗”が示すのは苦肉の策なのか、それとも駅そばの新しい形なのか。駅そば研究者・鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広が