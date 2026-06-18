富士通の陸上競技部が17日、5月に活動拠点を川崎市へ移転したことに伴い、長距離ブロックの浦野雄平（28）らが同市の福田紀彦市長を表敬訪問した。浦野は「新たな環境として川崎市で活動できることに感謝するとともに、競技活動以外でも地域との交流などを通じて、地域に根付き、貢献できるように目指していきたい」とあいさつ。福田市長は「創部は川崎からということで、川崎に戻ってきていただき本当にうれしく思います」