〈厨房ナシ、店員もいない…上野駅ホームの「セルフ駅そば」を訪ねてわかった、完全無人でもそばが売れる“からくり”〉から続くJR上野駅11・12番ホームに、厨房のない駅そば屋がある。「セルフ駅そば」だ。店員は常駐しておらず、デジタル式のそば自販機から注文するだけ。まさに駅そばの常識をひっくり返す存在と言えるだろう。【画像】オーダー90秒で出てきた「たぬきそば」がコチラ。とてもセルフ自販機のクオリティには見え