歌手の小林幸子（72）が18日までに自身のインスタグラムを更新。23年に芸能界を引退した大物との再会ショットを投稿した。「先日、さだ兄ぃのコンサートを久しぶりに見に行けました」とシンガー・ソングライターのさだまさしとのツーショットを投稿。「兄ぃのライブは、笑って、泣いて、はしゃいで、しっとり聴いて。。いつも最高雨やどりのところ。面白くて、勉強にもなりました」と記した。そのうえで「そして、東山く