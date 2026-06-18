〈上野駅ホームの「セルフ駅そば」を実食→味は想像以上、だけど…全国各地の駅そばを食べ歩いてきた筆者が感じた“2つの課題”〉から続く駅の近くにあるそば屋は「駅そば」。では、バスターミナルの近くにあるそば屋はどうか？鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）は、鉄道駅のみならず交通ターミナルそばのそば屋を取り上げた、ユニークな一冊だ。【画像】そばの上にシイタケと豚骨が！ これぞ沖