名古屋市の大型商業施設で男女8人が搬送された異臭騒ぎで、威力業務妨害容疑で逮捕された斉藤祐斗容疑者（27）が「腹が立つやつがいたから、懲らしめるためにやった」と供述していることが18日、捜査関係者への取材で分かった。