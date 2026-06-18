警察車両の赤色灯2025年の全国の山岳遭難者は3623人（前年比266人増）で、統計の残る1961年以降で最多だったことが18日、警察庁のまとめで分かった。山岳遭難の発生件数は3122件（同176件増）で、2番目に多かった。死者・行方不明者は332人（同32人増）、負傷者は1480人（同90人増）。訪日外国人の遭難は174件（同75件増）で、遭難者は246人（同111人増）。いずれも2018年の統計開始以降最多だった。バックカントリースキーや