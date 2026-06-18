〈なかなか観光客は入りづらそうだが…沖縄の地元民に愛される「バスターミナル食堂」で、ご当地感たっぷりな“そば”に出会った〉から続く駅の近くにあるそば屋は「駅そば」。では、バスターミナルの近くにあるそば屋はどうか？ 鈴木弘毅氏の書籍『「駅そば」から広がるそば巡り』（交通新聞社）は、鉄道駅のみならず交通ターミナルそばのそば屋を取り上げた、ユニークな一冊だ。【画像】そばの上にげんこつ大の豚骨が！ 衝撃ビ