◆東京駅近くのおすすめランチビュッフェ5選。全品食べ放題のお店から、選べるメイン付きのハーフビュッフェまで画像：AWkitchenTOKYO〜新丸ビル〜、XEXTOKYO好きなものをお腹いっぱい食べたいときにおすすめ！東京駅から徒歩圏内でアクセス便利なランチビュッフェをピックアップ。種類豊富なイタリアンや中華料理が食べ放題のお店から、選べるメインにパンやサラダ、デザートなどのビュッフェが付くハーフビュッフェ（セミビュ