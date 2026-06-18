暑い時期のチョコレートや飴の持ち運びは、溶けたり傷んだりしないか気になるもの。保冷剤と保存袋を別々に準備すると荷物も増えがちです。ダイソーの新シリーズのアイテムは、そんな場面で大活躍します。お弁当に添えるデザートを冷やしたり、ちょっとしたお菓子を持ち歩いたりするときに便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：保冷剤付 ジップバッグ価格：￥110（税込）サイズ（約）：横170mm×縦177mm×最大マチ