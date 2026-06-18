KDDIと沖縄セルラーは、UQ mobileからAndroidスマートフォン「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売する。価格は5万4500円。現在、予約を受け付けている。 「OPPO Reno15 A」は、クアルコムの「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載したAndroidスマートフォン。約6.6インチ（2372×1080）のディスプレイを搭載する。 バッテリー容量は7000mAh。「AIマインドスペース」や「AI写真編集機能」などのOP