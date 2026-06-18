オウガ・ジャパンは、イヤーカフ型のワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」を6月25日に発売する。価格は2万5800円。 耳をふさがないイヤーカフ型デザインを採用したワイヤレスイヤホン。片耳約5.2gという軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を用いた「EarHug」デザインにより、快適な装着感を実現した。3500人以上の耳のデータを基に設計されており、ランニングやトレーニ