オウガ・ジャパンは、フラッグシップAndroidスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を7月8日に発売する。価格は27万4800円。光学10倍の超望遠カメラや、日本最大級となる7050mAhの大容量バッテリーを搭載する。 Hasselbladと共同開発したカメラシステム Hasselbladとの共同開発によるカメラシステムを搭載。世界初となる光学10倍の5000万画素超望遠カメラは、独自のペリスコープ構造により光を5回反射