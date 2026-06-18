ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドに対して、英国のサッカー専門サイト『Football365』が厳しい評価をしている。現地６月17日に開催された北中米Ｗ杯のグループK第１節で、ポルトガルはDRコンゴ代表と対戦。開始６分にジョアン・ネベスのゴールで先制するも、45＋５分にヨアンヌ・ウィサに同点弾を許し、１−１のドロー。勝点１を分け合った。W杯６大会連続出場のC・ロナウドはこの試合にCFで先発したなか、90分間