旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■手間がかかる正解：アーティチョーク難易度：★★★☆☆巨大なアザミの蕾!?キク科チョウセンアザミ属に分類されるアーティチョークは、和名では「チョウセンアザミ」と呼ばれ、私たちが普段目にするアザミを巨大化させたような独特な姿