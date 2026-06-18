オウガ・ジャパンは18日、Androidスマートフォンの新機種「OPPO Reno15 A」を6月25日に発売すると発表した。UQ mobileとワイモバイル、楽天モバイルから発売されるほか、SIMフリーモデルもラインアップする。 SIMフリーモデルの価格は、8GB＋128GBモデルが6万4800円、12GB＋256GBモデルが7万6800円。 背面カメラは3眼構成、7000mAhの大容量バッテリーを搭載 チップセットは「Snapdragon