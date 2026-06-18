現地６月17日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ第１節で、ガーナ代表とパナマ代表がトロント・スタジアムで対戦した。最初にチャンスを迎えたのは、パナマ。開始２分、ムリージョの右サイドからのアーリークロスにウォーターマンがワンタッチで合わせるも、ガーナGKのアティ＝ジギにセーブされる。その後は膠着状態が続いたなか、パナマが攻勢に出る。33分、アンドラーデの自陣からのロングボールにマルティネスが走り込ん