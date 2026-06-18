「トロサール主審」“謎の７文字”が日本の早朝を賑わせた。発信源は戸田和幸氏だ。現地６月17日に開催された北中米W杯のL組１節で、イングランド代表とクロアチア代表が、アメリカのダラス・スタジアムで激突。前者がハリー・ケインの２発などにより、４−２で打ち合いを制した。この一戦は『DAZN』で中継され、元日本代表の戸田氏は、松木玖生（サウサンプトン）と共に解説を担当。２人でトークを繰り広げなか、先制点に繋が