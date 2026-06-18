◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月17日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。第3打席も右前打を放ち、2試合連続でマルチ安打をマークした。8−1で迎えた4回1死の第3打席は相手先発・サリバンの2球目、外角チェンジアップを軽々と右前に運び、2打席続けてHランプを灯した。初回の第1打席は四球で出塁、2回1死一塁の第2打席は左翼線に適時