男性グループ「M！LK」の曽野舜太（24）が17日、自身のXを更新。スカウトされた少年時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。曽野は16日に放送された日本テレビ「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」で全問正解し、賞金1000万円を獲得した。これにちなみ、小学5年生当時の写真を公開。「スターダストにスカウトされて面接に行った小学5年生の曽野舜太(11才)」とつづった。この投稿には「これは//DISHのコンサートでス