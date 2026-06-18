警察庁は18日、多くの特殊詐欺拠点が存在する東南アジアの捜査当局との連携を強化するため、タイにリエゾン（連絡要員）を配置したと明らかにした。周辺各国の組織的詐欺に関する情報が集まるタイで情報収集し、現地情勢を分析する。警察庁によると、昨年の特殊詐欺や交流サイト（SNS）を介した投資・ロマンス詐欺の被害総額は過去最悪の約3257億円。特殊詐欺の犯行に使われた電話番号のうち、75.5％は国際電話番号だった。タ