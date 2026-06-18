1974年の発売以来親しまれてきた『大関 甘酒190G瓶詰』の製造・出荷が終了されることが18日発表された。【写真】買いに行かなきゃ…製造終了の『大関 甘酒190G瓶詰』があった『大関 甘酒』シリーズ『大関 甘酒190G瓶詰』は74年に発売し、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品。灘の蔵元である大関の厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい甘みと生姜の風味が調和した、まろやかな味わいが特長の酒粕甘酒となってい