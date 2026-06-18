元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。NHK採用試験にまつわる出来事で、今でも根に持っていることを明かした。オープニングで、現在開催中のサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会についてトーク。日本対チュニジアが日本時間21日午後1時から始まることに触れると「（時間帯的に）一番見やす