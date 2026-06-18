各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、作家の阿刀田高さんに3冊を選んでもらいました。阿刀田高さんからのメッセージもともと読書の好きな人は20％。もともと読書を好きになれない人は20％。あとの60％は、これから読書に親しめば一生が楽しく有益に過ごせるのです。あなたは、どれ？阿刀田高さんお薦めの本舟を編む三浦しをん光文社文庫880円私たちの思考は言葉によって成り立つ。